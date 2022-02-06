Погода в Украине 6 февраля будет снеговой, в Карпатах ожидаются вьюги. Поэтому в горах сохраняется угроза схождения лавин. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям. По данным Гидрометцентра, 6 февраля на высокогорье Закарпатской области сохранится, а 6-7 февраля, в связи со снегопадами и вьюгами, в горах Ивано-Франковской и Львовской областей ожидается значительная снеговинная опасность (3 уровень). Напомним, ранее было объявлено штормовое предупреждение в Карпатах 5 и 6 февраля и туристов просили не ходить в горы на выходных. Отметим, на этой неделе у Австрии лавины унесли жизни 8 человек, еще несколько получили травмы.