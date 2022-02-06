Коммунальное предприятие "Киевский метрополитен" может достроить станцию "Львовские ворота", которая находится в центре города. В частности, уже объявлен тендер на проектные работы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте государственных закупок Prozorro. Сообщается, что город планирует потратить на проектную документацию почти 73,5 млн. гривен. Срок выполнения контракта – до 10 августа 2023 года. На сегодняшнем этапе заказывается полная разработка инженерного проекта, по которому будет достраиваться станция метро. Согласно документации, в настоящее время предусмотрен один вход/выход на станцию "Львовские ворота" — в районе улицы Сечевых Стрельцов, Кудрявского спуска и улицы Кудрявской. Разработчики проекта просят также предусмотреть строительство второго входа. Отметим, "Львовские ворота" находятся на зеленой ветке между станциями "Лукьяновская" и "Золотые ворота". Напомним, ранее сообщалось, что запуск метро на Виноградарь был перенесен на май 2023 года. Кроме того, киевское метро объявило о планах построить новую линию подземки, соединяющую Троещину и Осокорки.