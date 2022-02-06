Доктор Евгений Комаровский рассказал об опасном жаропонижающем, которое ни в коем случае нельзя давать детям при температуре. Об этом заслуженный педиатр Украины написал на своей странице в Instagram. По словам медика, речь идет об аспирине , который могли использовать еще наши мамы и бабушки. "Аспирин – это лекарство не для детей! Никогда не используйте аспирин для снижения повышенной температуры тела у ребенка!" – предупредил Комаровский.

Скриншот С Евгением Олеговичем согласилась в комментариях педиатр Екатерина Яковлева, рассказав, какие еще средства не рекомендуются для понижения детской температуры. "Да, он (аспирин. – ред.) вызывает тяжелые побочные, синдром Рэя (острую печеночную недостаточность. – ред.). Анальгин, нимесулид (найз), растирание разбавленной водкой и уксусом тоже не должны применяться. Только парацетамол и ибупрофен", – написала педиатр. Как понять, что с ОРВИ нужно к врачу Доктор Комаровский ранее назвал два критерия, при которых нужно обязательно обратиться за консультацией к специалистам, если у вас острая респираторная вирусная инфекция: отсутствие улучшений на четвертый день ОРВИ; температура тела выше нормы на седьмой день болезни. Отметим, что педиатр неоднократно заявлял, что ни при каких обстоятельствах нельзя при ОРВИ назначать антибактериальные препараты (антибиотики). Ранее доктор Комаровский также подверг критике популярное средство от кашля, назвав это доисторическим методом. Также педиатр назвал популярный напиток, часто дают детям, но лучше этого не делать.