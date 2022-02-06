Лидер правящего белорусского режима Александр Лукашенко выступил с военными угрозами в адрес Украины. По его словам, Минск пойдет на совместные с Москвой военные действия, если Киев решится на наступление на Донбассе. Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на БЕЛТА. "Опасность одна – что они (Украина, — ред.) осуществят очень серьезные акции в направлении Донецка и Луганска, Донбасса", — цитирует агентство его заявление в интервью для YouTube-канала "Соловьев Live". По его словам, в таком случае Беларусь будет действовать как Россия. "Точно так же, как русский", — ответил он на вопрос о том, как себя поведет белорусская армия в случае наступления на Донбассе. Лукашенко уточнил, что это будет общий ответ с российской армией. "Конечно. Слушайте, что мы здесь шутки шутим на южной границе сегодня? Но не мне же вам объяснять", — добавил он. Напомним, ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба опроверг заявления из России о том, что Киев планирует военное наступление на Донбассе. А главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что власти не разрабатывали планы военного освобождения Крыма и отдельных частей Донецкой и Луганской областей.