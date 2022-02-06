Мясной хлеб – это уникальное блюдо, которое запекается в виде формового кирпичика. Имеет обжаренную корку и невероятно питательную. Такой хлеб очень популярен в уличной еде Германии и Австрии. Как самостоятельно приготовить мясной хлеб по старинным рецептам – читайте ниже. Впервые мясной хлеб упоминается в рецептурниках Марка Габия Апиция, жившего в V веке в Древнем Риме. А потом мясной хлеб стали запекать в конце XVII столетия в Баварии. Сначала для него брали говяжий или свиной фарш с добавлением ливера и называли его – флайшкезе (мясной сыр). Из Баварии рецепт привезли сначала в Европу, а затем в США. Сейчас мясной хлеб можно встретить среди уличной еды во многих европейских странах. Такой хлеб оценят любители рубленого мяса и разных колбас. Его можно использовать для бутербродов или подавать как отдельное блюдо. Помимо основных ингредиентов в мясной хлеб добавляют брокколи, горошек, болгарский перец, зелень. Ингредиенты: Свинина – 250 г Говядина – 400 г Чеснок – 3 зубчика Лук – 1 шт. Растительное масло – 20 г Специи для мяса, перец черный молотый, соль — по своему вкусу Способ приготовления Мясо помыть, порезать кусками. Чеснок и лук почистить. Все ингредиенты пропустить через мясорубку, посолить, поперчить и добавить специи. Если вы хотите сделать блюдо оригинальным – добавьте по своему вкусу овощи. Их следует помыть, очистить и мелко порезать. Затем перемешать с фаршем. После – поставьте фарш в холодильник на один час. Возьмите прямоугольную форму (подойдет для кексов), смажьте растительным маслом. Равномерно выкладывайте фарш по всей форме. Запекайте в духовке при температуре 180 градусов 40-45 минут. Готовый хлеб нарежьте ножом на кусочки и подавайте с гарниром или бутербродами. Кстати говоря! Говяжий и свиной фарш можно заменить куриным или индюшачьим фаршем – тогда ваш мясной хлеб станет очень нежным. А с добавлением разных овощей такой хлеб станет отличным блюдом для детей. Напомним, ранее мы писали о том, как приготовить необычные котлеты из цветной капусты. А также рассказывали о том, как приготовить сыр сулугуни в домашних условиях.