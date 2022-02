На зимней Олимпиаде в Пекине прошел медальный заезд в мужском скиатлоне. По его результатам, олимпийским чемпионом в этом виде лыжных гонок стал россиянин Александр Большунов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Олимпийских игр. Сообщается, что Большунов выиграл соревнования по скиатлону на дистанции 15 км + 15 км, показав время 1:16:09,8. "Серебро" завоевал еще один россиянин Денис Спицов, уступивший лидеру 01:11,0, "бронза" досталась финну Ливо Нисканену.

Alexander Bolshunov из ROC wins the #CrossCountrySkiing Men's 15km + 15km Skiathlon and his first Olympic #Gold medal!#Beijing2022 — Olympics (@Olympics) 6 февраля 2022 Украинцы Александр Красовский и Руслан Переход за пределами топ-50. Напомним, сегодня произошло историческое достижение для Новой Зеландии, поскольку сноубордистка Зоу Садовски-Синнотт завоевала первую золотую медаль для страны на зимних Олимпиадах. Ранее РБК-Украина писала, когда кто из украинцев соревнуется 6 февраля.