Посол Украины в Европейском союзе Всеволод Ченцов высказался по поводу риска запуска газопровода "Северный поток-2". Надеется на то, что Европа извлекла урок этой зимой. Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова посла интервью Die Presse.

По словам Ченцова, он не понимает, как можно рассматривать запуск газопровода, если Российская Федерация прибегнет к полномасштабному наступлению на территорию Украины. В то же время, Европейская комиссия предложит нашей стране высказать свое мнение во время сертификации проекта.

"Как немецкие власти одобрят это строительство, если трубопровод находится под контролем "Газпрома", который также поставляет для него газ? Кажется, очень сомнительным, что это предложение соответствует европейскому законодательству. Мы также надеемся, что Европа извлекла урок этой зимой, а именно: чем больше влияние России на газовый рынок, тем больше неопределенность здесь в ЕС", — добавил посол.

Чем большее влияние имеет Российская Федерация, тем больше граждан и предприятий Европейского союза становятся уязвимыми для агрессора, считает Ченцов. Напомним, РБК-Украина писала о том, что в ноябре 2021 года Германия приостановила сертификацию газопровода. Спустя время в Берлине назвали причину такого решения. По словам гендиректора "Оператора ГТС Украины" Сергея Макогона, сертификация газопровода зависит от ряда факторов, в том числе и от геополитики.