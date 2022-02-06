В Украине с марта этого года будет запрещено распространение легких и сверхлегких пластиковых пакетов, так называемых "маечек". А с января 2023 года из магазинов должны исчезнуть сверхтонкие пластиковые пакеты, которые используются для первичной упаковки продуктов. Когда пакеты "маечки" исчезнут из магазинов – в материале РБК-Украина. Распространять пакеты "маечки" в магазинах, заведениях общественного питания и услуг будет запрещено с 9 ноября 2022 года . Каких пакетов касается запрет: сверхтонкие пластиковые пакеты с толщиной стенки менее 15 микрометров (кроме первичной упаковки для мяса, рыбы, сыпучих); тонкие пластиковые пакеты со стенками толщиной от 15 до 50 микрометров; оксоразлагаемые пластиковые пакеты. Зачем запрещают пакеты Как поясняют в Кабмине, запрет на пакеты "маечки" и установление минимальных цен на другие пакеты должны способствовать уменьшению спроса на пластиковые пакеты. Уменьшение спроса на пакеты должно привести к меньшему уровню использования пластика, а также уменьшению загрязнения окружающей среды. "Люди задумались, а нужно ли им этот пластик. По результатам исследований, с ноября прошлого года спрос на альтернативные упаковки, экоторбинки в Украине вырос на 178%. Люди покупают альтернативы, использование которых в результате многократности значительно выгоднее", — пояснил и.о. . главы Минэкологии Руслан Стрелец. Правительство также ссылается на положительный опыт введения подобных ограничений в других странах. Так, в Турции за первый год запрета пластиковых пакетов их использование уменьшилось на 75%, а введение налога на пластиковые пакеты в Ирландии снизило спрос на 90%. Напомним, с 1 февраля в Украине выросла цена на пластиковые пакеты.