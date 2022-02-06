Времена СССР многими воспринимаются с нотками приятной ностальгии. Главный тезис, которым апеллируют фанаты "совка" — та самая пресловутая стабильность, которую мы потеряли. Но все было далеко не радужно, о чем свидетельствуют фотографии в материале Styler ниже. Редкими кадрами поделился известный блоггер Максим Мирович. Советские "моржи" "Моржизм" — типичная совковая крайность, когда вместо ежедневной работы над своим здоровьем людям предлагали нырять в прорубь, чтобы быть здоровым весь следующий год. Мужчин на фото ниже с натяжкой можно назвать здоровыми людьми. Знаменитые пирожки Блогер говорит, что анекдот "это мясо в пирожках раньше лаяло или мяукало" — родился именно в советское время. Сейчас же фанаты совка об этих самых пирожках с непонятным мясом вздыхают, приговаривая, "ох как вкусно кормили в СССР!". Уставшие работницы хлебопекарные В хлебопекарне была установлена автоматическая линия, но хлеб в ней получается плохой, не пышный. Поэтому в основное время пекари расфасовывали тесто по формам руками, а линию включали только на время приезда проверок. Алкоголизм и нищета На снимках 80-х годов ниже видно, что в совке преуспевал алкоголизм и нищета. Причем лежащий безногий мужчина на улице, или алкаш на остановке – не вызывали у людей особых эмоций, даже сострадания. Огромная очередь-толкучка за дешевым алкоголем – подтверждение выше показанному. Смотрите ниже еще несколько фото тех времен, на которых видны "счастливые" советские люди.

Все фото: mirovich.media Ранее мы писали о фотографиях магазинов времен СССР, на которых показана жестокая правда.