Сырники кажутся, на первый взгляд, простым блюдом, но чтобы они получились вкусными, правильной формы и консистенции, следует учитывать ряд нюансов. Победитель "МастерШеф 11" Богдан Шинкарев рассказал в Instagram, как приготовить идеально вкусные творожники и раскрыл секреты блюда. Идеальные сырники по оригинальному рецепту

Сырники по рецепту Богдана получатся идеальными (www.pexels.com) Ингредиенты: творог, 5% — 500г (возьмете жирнее, творожники могут разъехаться при жарке!) 1 яйцо + 1 желток 1,5 ст. ложки муки сахар по вкусу корица, мускатный орех по вкусу Лайфхак: Очень важно протереть сыр через сито, тогда текстура получится нежной и вкусной! Перебить в блендере и измельчить вилкой – не то, только сито! Способ приготовления: Из всех ингредиентов формируем сырники, обваливаемые слегка в муке. Сковороду слегка сбрызгиваем подсолнечным маслом, выкладываем сырники в предварительно разогретую посуду. Готовим 7-10 минут на среднем огне. За 3 минуты конца можно добавить кокосовое масло – получится вкуснее и ароматнее! Сырники готовы! Но Богдан предложил усовершенствовать рецепт и дал несколько советов, чтобы вывести блюдо на новый уровень.

Победитель "МастерШеф11" поделился оригинальными идеями для сырников (instagram.com/bohdan_shynkarov) Добавляем в сковороду кокосовые сливки (можно взять обычные) и тушим. Для вкуса и цвета можно добавить замороженную черную смородину, но это может быть и красная, и любая другая ягода. Буквально 5 минут и вуаля! Украшаем готовое блюдо гранатом и хлопьями поджаренного миндаля. Напомним, что ранее победительница "МастерШеф" Яна Балог дала рецепт вкусной рыбки в ореховой панировке, покорившей Эктора Хименеса-Браво. Также мы делились рецептом вкусного шоколадного рулета с апельсиновой начинкой, который можно даже худеющим.