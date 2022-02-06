Сертификация газопровода "Северный поток-2" зависит от комплекса фактора, в том числе от геополитического. Гендиректор Оператора ГТС Сергей Макогон заверил, что Киев прилагает все усилия, чтобы сорвать этот процесс. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление в эфире "Украина 24". "Конечно, "Северный поток-2" создает значительную угрозу для Украины, и мы прилагаем максимум усилий для борьбы с этим газопроводом. Но хотел бы сказать, что сертификация – это бюрократический процесс, реализуемый немецким регулятором. Кроме того, будет привлечена Европейская комиссия. , и наша задача — активно участвовать в этом процессе и не позволить этот газопровод сертифицировать. Будет ли он сертифицирован или нет, это зависит от комплекса фактора, включая геополитический", — отметил Макогон. Напомним, ранее ряд Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен заявил, что запуск "Северного потока-2" зависит от того, вторгнется ли Россия в Украину. Если сценарий вторжения будет реализован, то против России будет введен мощный пакет санкций, включающий остановку газопровода. До этого в Еврокомиссии заявили, что проект российского газопровода "Северный поток-2" не отвечает энергетической политике Евросоюза. Отметим, в его сертификации участвует "Нефтегаз Украины". Киев опасается, что запуск нового газопровода лишит Украину транзита российского газа.