В Киеве мужчина разбил окно в здании Верховной рады Украины, бросив в него молоток. Он также пытался скрыться от полиции, но его задержали. Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Facebook полиции Киева. Сообщается, что в Киеве полицейские задержали мужчину, повредившего окно здания Верховной рады. "Предварительно правоохранители выяснили, что 27-летний львовянин заранее подготовил инструмент для повреждения окна — молоток — и бросил им в окно. Мужчина пытался скрыться, но правоохранители остановили нарушителя", — говорится в сообщении. Ведомости по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст. 296 Уголовного кодекса – хулиганство. С задержанным общаются следователи. Напомним, ранее сообщалось, что в здании генконсульства Украины в Гамбурге разбили окно, пострадавших в результате инцидента не было. Дипломатическое представительство не прекращало работу.