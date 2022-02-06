Во Львове произошел пожар на территории музея народного зодчества и быта им. Климентия Шептицкого ("Шевченковская роща"). В результате сгорел деревянный дом, пострадавших нет. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям. Сообщается, что в ночь на 6 февраля произошел пожар на территории музея под открытым небом. В результате инцидента сгорел одноэтажный деревянный дом площадью 600 квадратных метров. "В 03:27 подразделениями ГСЧС пожар был ликвидирован. Жертв и пострадавших нет", — говорится в сообщении. Отметим, что на территории "Шевченковской рощи" находятся более 120 памятников архитектуры из западных областей Украины, в том числе 6 церквей. Самый старый экспонат – дом 1749 года. На территории представлены также кузница, школа, лесопилка, сукновальня, водяная и ветряная мельница. Напомним, ранее сообщалось о пожаре в одной из многоэтажек в Кропивницком, в результате которого погиб один человек, еще двое детей пострадали.