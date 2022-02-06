В Украине могут ввести обязательную проверку на опьянение для участников ДТП. Соответствующий законопроект №6558 уже зарегистрирован в Раде. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту законопроекта на сайте парламента. Что предлагается Народные депутаты предлагают дополнить ч.1. ст. 226 Кодекса Украины об административных правонарушениях пунктом о том, что в случае ДТП водителей необходимо в обязательном порядке проверить на состояние алкогольного или наркотического опьянения или пребывания под лекарственными препаратами. Причем речь здесь идет о ДТП с пострадавшими. Также предлагается п.2 ч. 3 ст. 214 Уголовного кодекса Украины дополнить предложением о том, что при совершении ДТП проводится обязательное медицинское освидетельствование водителя. Кроме того, изменения в закон "Об экстренной медицинской помощи" позволят проводить такой осмотр в отделениях неотложной медицинской помощи многопрофильных больниц. Почему решили взяться за усиление контроля В пояснительной записке к законопроекту говорится, что дорожные аварии остаются одной из главных угроз для жизни и здоровья украинцев. За 10 месяцев 2021 года в Украине произошло 2,3 тысячи ДТП с пострадавшими, в которых 2 592 человека погибли. При этом особую опасность представляют нарушения ПДД или эксплуатации транспорта лицами в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Как проходит осмотр участников ДТП Отметим, на сегодняшний день осмотр участников ДТП на алкогольное или наркотическое опьянение проводится по усмотрению полиции. В частности, полиция при наличии признаков опьянения может предложить пройти досмотр на месте остановки автомобиля при наличии двух свидетелей. Результаты такого обзора указываются в акте осмотра с использованием специальных алкотестеров. Данный акт должен быть составлен в двух экземплярах, один из которых отдается водителю под расписку. Если устанавливается факт вождения в таком состоянии, составляется протокол об административном нарушении. Основанием для наказания есть признание самого водителя и отсутствие возражений с его стороны по результатам осмотра. Если водитель возражает Если водитель не хочет проходить осмотр на месте, его направляют в больницу не позднее 20 часов с момента остановки. Экспертиза на наркотическое или алкогольное проводится с применением утвержденных МЗ приборов. После этого врач заключает в трех экземплярах. Если водитель отказывается от проведения осмотра в медучреждении, полицейский при наличии двух свидетелей составляет протокол об административном правонарушении, в котором указывает на клинические признаки опьянения и отказ водителя от осмотра. Напомним, в прошлом году в Украине существенно подняли штрафы за пьяное вождение. Подробно в материале РБК-Украина.