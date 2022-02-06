Картофель – привычный для украинцев продукт питания, который, несмотря на простоту, очень полезен. А чтобы увеличить его ценность для нашего организма, врач советует употреблять корнеплод вместе с кожурой. Об этом рассказала доктор из США Люсия Гарсия, пишет Quora. По мнению эксперта, картофель считается одним из лучших продуктов в мире из-за его высокой питательной ценности и низкой цены. "Некоторые исследования показали, что в некоторых странах есть несколько знаменитых "Сил долголетия", где основным пищевым продуктом людей является картофель", — утверждает врач. Чем же полезен картофель? Картофель богат крахмалом, витамином С, витамином А, витаминами группы В, пищевыми волокнами, пантотеновой кислотой и минералами, такими как фосфор, кальций, магний и калий. Интересно, что содержание витаминов в картофеле в 2,5 раза больше, чем в моркови, в 3,3 раза больше, чем в пекинской капусте, в 4,2 раза больше, чем в томатах, а содержание витамина С выше всего в овощах. Почему с кожурой лучше, чем без кожуры? Доктор Гарсия говорит, что содержание витаминов в кожуре картофеля достигает 80%, что намного выше, чем в самом картофеле. При этом картофельная кожица содержит соланин, являющийся гликоалкалоидом – токсичным веществом. Но его в картофеле ничтожно мало. Только при условии, что взрослый весом 60 кг съест 15 кг картофеля с кожурой в течение нескольких дней, соланин может навредить. Однако никто не может съесть столько картофеля. Раньше мы писали, какой витамин нужно принимать дополнительно и когда обязательно нужно это делать. Также доктор рассказала, что случится с организмом, если часто употреблять бананы.