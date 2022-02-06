Японский прыгун Роя Кобаяси завоевал золотую медаль во время Олимпийских игр-2022 в нормальном трамплине. Серебро досталось Австрии. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Олимпийских игр. Результаты соревнований по прыжкам с трамплина: "золото" – японский прыгун Роя Кобаяси; "серебро" – австрийский прыгун Мануэль Феттнер; "бронза" — польский прыгун Давид Кубацки.

Украинец Евгений Морусяк занял 47-е место среди 50 других участников. Напомним, РБК-Украина писала о том, что Швеция завоевала "золото" в мужском забеге в конькобежном спорте на 5000 метров. Между тем, Зеландия впервые отличилась во время зимней Олимпиады.