Известная украинская актриса Ольга Сумская поделилась редкими архивными снимками из домашнего архива, на которых ей всего 14 лет. Фото 55-летняя звезда опубликовала на своей странице в Instagram, а также вспомнила, о чем мечтала в ту пору. На черно-белых кадрах Ольгу трудно узнать – тогда у нее были темные волосы и короткая стрижка. Артистка показала, как проводила зимы в Запорожье, где жила ее семья — она каталась на коньках, а также кормила белок и проводила время с родными. "Мои 14… Запорожье… Зимой папа сам заливал каток во дворе возле нашего дома и мы гоняли на простых, коньках мальчишки. Как я тогда мечтала о фигурных! Мое счастливое детство…", — написала Сумская.

Ольга Сумская показала, как выглядела в 14 лет (фото: instagram.com/olgasumska) Пользователи сети отметили, что Ольга уже тогда была настоящей красавицей и что ее младшая дочь Аня очень похожа на нее в юности. Красота неземная И я добавлю, что дочь Аня очень схожа с Вами! Как хорошо! Вы очень красивы как снаружи так и внутренне. Настоящая украинская Дева! Очень красивая, была и есть! Вот не зря вы сохранили такую красоту и такие бездонные глаза. Красавица и тогда и сейчас Какая красивая девочка! Напомним, ранее Ольга Сумская рассказала, как ей удается быть такой красивой и стройной в 55.