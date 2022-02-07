Государственное бюро расследований озвучило новые подробности резонансной аварии с участием народного депутата Александра Трухина. Следователи изучили материалы камер видеонаблюдения от Полтавы до Борисполя — за рулем Audi A8 находился человек в одежде красного цвета.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

В частности, это зафиксировала и последняя рабочая камера, расположенная в центре города Борисполь.

В ГБР напоминают, что авария произошла на участке дороги, где были демонтированы камеры наблюдения.

Поэтому был назначен ряд экспертиз, которые должны были установить личность водителя в момент ДТП. Сейчас завершены четыре экспертизы, последняя – пятая – продолжается.

«В Интернет-издание «УП» сделан запрос с просьбой предоставить все имеющиеся материалы расследования и указать источники их поступления. Также Бюро выясняет, почему это видео не было передано следователям на соответствующий запрос в Министерство внутренних дел», — говорится в сообщении ведомства.

Также известно, что на допрос в качестве свидетеля следователи повторно вызвали полицейского, видео с камеры которого и распространило издание. Следователи заявили, что должны установить, почему он не сообщил о нем на предварительном допросе. Намерений оглашать подозрение полицейскому нет.

https://www.youtube.com/watch?v=c8bP8DwPSqI

23 августа на Бориспольской трассе при въезде в Киев произошло ДТП. Audi, в которой находился Александр Трухин, не придерживалось безопасной дистанции и въехало в Ford, который в свою очередь протаранил автомобиль Daewoo. Телесные повреждения получили 6 человек.

Нагрудная камера патрульного зафиксировала, как нардеп Трухин предлагает правоохранителю «отгрузить» 150 тысяч в качестве бонуса, но он должен отпустить его в лес, чтобы он покинул место ДТП.

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова поручила зарегистрировать уголовное производство против нардепа Александра Трухина, который летом устроил ДТП на Бориспольской трассе. Одновременно с этим он исключен из партии «Слуга народа».