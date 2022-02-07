В январе 2022 года Украина импортировала 44,8 млн. куб. м газа. Экспорт и реэкспорт составил 178,0 куб. м – в четыре раза больше. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Оператора ГТС Украины (ОГТСУ). По данным пресс-службы, импорт в январе был на 90% ниже объемов января 2021 года, однако в три раза больше, чем в декабре 2021 года. Основным поставщиком остается Венгрия, из которой поступило 32,2 млн. куб. м газа или 70% от общего объема. Возобновился импорт из Словакии на уровне 12,1 млн. куб. м, импорт из Польши составил 0,5 млн. куб. м. Экспорт и реэкспорт газа из Украины в страны Европы сократились на 25% по сравнению с январем-2021. Экспорт в Венгрию составил 155 млн куб. м, в Словакию – 14,1 млн куб. м, в Польшу – 0,7 млн куб. м. Возобновился экспорт в балканском направлении – в Румынию экспортировали 8,3 млн куб. м. Ранее РБК-Украина сообщало о том, что "Нефтегаз" в феврале и марте планирует импортировать по 300 млн кубометров ежемесячно.