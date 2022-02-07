7 февраля одна группа американских военных прибыла в Польшу в рамках усиления восточного фланга НАТО на фоне угрозы вторжения России в Украину. Контингент высадился в Жешуве. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Польское радио". Сообщается, что в аэропорт Жешува прибыла еще одна группа военных из 82-й воздушно-десантной дивизии США. Этот город находится в 70 километрах от границы с Украиной. Также сообщается, что в рамках усиления восточного фланга НАТО в Польше разместят 1700 американских военных. Накануне в Жешув уже прибыло несколько десантных групп 82-й дивизии США. По словам командира дивизии Кристофера Донахью, десантники высадились в Польше, чтобы усилить готовность и оперативную совместимость союзников НАТО во всех областях. Напомним, ранее украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что западные союзники за последнее время поставили Киеву более тысячи тонн оружия и оборудования. До этого НАТО оценили риски российского наступления на страны Балтии со стороны Беларуси.