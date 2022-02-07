На этой неделе правительство примет решение о расширении программы выплаты 1 тысячи гривен для вакцинированных от COVID-19. Кроме людей старше 60 лет, покупать лекарства за эти средства смогут и лица с инвалидностью I и II групп. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Дениса Шмыгаля на совещании у президента. Шмигаль также добавил, что в ближайшее время появится возможность тратить 1 тыс. грн на коммунальные услуги. Всего в рамках программы "Поддержка" украинцам перечислено 7,8 млрд грн, сообщил он. Премьер-министр дал поручение Министерству финансов сделать прогноз выплат по 500 гривен за бустерную вакцинацию. Напомним, сейчас получить 1 тысячу гривен из госбюджета могут украинцы от 14 лет, получившие прививку двумя дозами вакцины. Для этого нужно иметь COVID-сертификат в мобильном приложении "Действие". Лица от 60 лет смогут приобрести на "ковидную" тысячу как рецептурное, так и безрецептурное лекарство.