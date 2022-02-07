Белорусских спасателей хотят вооружить, чтобы они помогали армии в случае военных действий. Они получат не только оружие, но и военную технику. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на совещание у самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко. "Я клоню к тому, что все сотрудники МЧС, особенно при нынешнем министре, хотят быть силовым блоком. Силовики. Мы такими и считаем их. Но для того чтобы быть силовиком, нужно хорошо владеть оружием", — сказал Лукашенко. Он отметил, что дал распоряжение определить, каким именно спасателям будет выдано огнестрельное оружие. Его цель – чтобы МЧС стало силовым блоком по-настоящему. Как объясняет Лукашенко, такое решение необходимо, потому что для небольшой Белоруссии непозволительно иметь 200 или 300-тысячную армию. "Мы договорились, что численность наших вооруженных сил, армии нашей — 65 тысяч. На этом остановились. Но если произойдет какой-то конфликт, не дай бог, война, у нас что, в МЧС крепкие надежные сотрудники будут в стороне? Нет. Они не только пожар" будут гасить", — заявил самопровозглашенный президент. И предположил, что кроме пистолетов, автоматов, пулеметов и гранатометов спасателям также предоставят военную технику. Напомним, ранее Лукашенко угрожал Украине "военным ответом" в случае наступления на Донбассе.