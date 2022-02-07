Лидер правящего белорусского режима Александр Лукашенко считает Бога белорусом. Об этом он заявил в интервью известному российскому пропагандисту Владимиру Соловьеву. Во время разговора Соловьев спросил Лукашенко: "То есть Бог сегодня — Белорус?", на что тот ответил утвердительно и добавил, что сегодня Господь активно поддерживает руководство республики. "Да и не только сегодня. Он же меня в середине 90-х бросил на эту сковородку, вот еще иногда помогает", — сказал самопровозглашенный лидер Беларуси.

Лукашенко считает Бога белорусом (видео: YouTube) Ранее белорусский пропагандист Григорий Азаренок заявил, что Лукашенко – это "божий дар", которого белорусы должны еще и заслужить. "Такое чудо, как в 1994-м, дается народу один раз, так давайте богу спасибо скажем за это дарованное чудо", — отметил Азаренок. Напомним, Лукашенко оскандалился "имперским" заявлением. Он назвал название Польский Белосток и столицу Литвы Вильнюс, а также земли вокруг — белорусскими. Такое заявление прозвучало от самопровозглашенного президента на форуме патриотических сил, проходившем на стадионе в Минске. Ранее Александр Лукашенко выдал фейк о якобы тотальной нищете в Украине и голодающих. Он заявил, что украинцев насчитываются миллионы голодающих и нуждающихся в еде в Украине.