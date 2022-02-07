Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что в случае эскалации конфликта между Украиной и Россией, он прекратит поставки топлива и электроэнергии в нашу страну.

Об этом он сказал в интервью российскому пропагандисту Володимиру Соловьеву, передает «Коммерсантъ».

«Если вы (Украина — ред.) столкнетесь с Россией, мы будем не с вами. Мы отрежем всякие поставки не только ГСМ (горюче-смазочные материалы — ред.), с Россией вместе и электричество», — заявил Лукашенко.

Накануне Лукашенко пригрозил Украине войной.

По его словам, Минск пойдет на совместные с Москвой военные действия, если Киев решится на наступление на Донбассе.