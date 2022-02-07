Жительница Донецкой области задержана по подозрению в сотрудничестве с участниками незаконных военных формирований. Женщина, имея образование картографа, передавала боевикам данные о дислокации бойцов ВСУ.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

По данным следствия, в течение января 2022 года женщина неоднократно с помощью одного из мессенджеров передавала участнику НЗФ террористической организации «ДНР» данные о дислокации военных подразделений Вооруженных Сил Украины в населенном пункте и на прилегающей территории села Гранитное Волновахского района.

Имея образование картографа, женщина предоставила боевику подробную информацию в виде фотокарт местности с нанесенными условными обозначениями о размещении техники, окопов, блиндажей, блокпостов, домов и укрытий, используемых украинскими защитниками.

Подозреваемую взяли под стражу.

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