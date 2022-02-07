Национальное антикоррупционное бюро задержало нардепа от «Слуги народа» Сергея Кузьминых.

Об этом сообщает пресс-служба Бюро.

Напомним, действующего нардепа задержали по подозрению в получении 558 тыс. грн неправомерной выгоды. Он находился в розыске в связи с укрывательством от правоохранителей.

Напомним, по данным следствия, нардеп требовал и получил откат в размере 30% от тендерной цены на поставку медицинского оборудования. В НАБУ заявили, что Кузьминых планировал применять такую схему в отношении других договоров, в том числе на поставку МРТ (30% от 37,499 млн гривен — 11,25 млн гривен) и лапароскопического набора для хирургических процедур (30% от 1,19 млн гривен — 398,33 тысячи гривен).

3 февраля Национальное бюро объявило в розыск народного депутата Украины, разоблаченного на получении 558 тысяч грн неправомерной выгоды. Решение принято из-за систематической неявки подозреваемого на вызовы правоохранительных органов, отсутствия его по месту жительства, укрывательства от детективов НАБУ.

4 февраля стало известно, что Сергей Кузьминых находится в больнице.