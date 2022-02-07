Стриминговая платформа Netflix приобрела права на онлайн показ фильма «Носорог» (Rhino) режиссера Олега Сенцова.

Онлайн-премьера фильма состоится в конце весны 2022 года, сообщает компания «Артхаус Трафик».

Кроме Netflix, фильм Сенцова также купили для показа в Великобритании, Франции, Италии и других странах мира.

Телевизионная премьера фильма «Носорог» должна состояться на немецко-французском телеканале ZDF/ARTE.

«Носорог» – это лента об украинских «лихих 90-х». По словам кинокритика Александра Гусева, этот фильм «о уроженце провинциального городка, который в середине девяностых завоевывает свое место под солнцем с битой и автоматом Калашникова, оказывается увлекательным и жутким путешествием на машине времени».

Ранее фильм победил на Stockholm International Film Festival.

В широкий украинский прокат фильм выйдет 17 февраля 2022 года.

https://www.youtube.com/watch?v=4nQnefmgZGE