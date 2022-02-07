В «ДНР» распространяют очередной фейк о прибытии иностранных наемников из Польши.

Соответствующие заголовки пестрят в российских СМИ.

Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности Украины опровергает эту информацию:

«Оккупационным войскам в очередной раз привиделись иностранные «наемники», теперь из Польши. Центр стратегических коммуникаций напоминает, что на территории Украины представители НАТО выступают только как инструкторы. И они находятся в учебных центрах. Поэтому никаких «польских/американских и тп наемников» в Украине нет. За Украину воюют только украинцы, а никакие не наемники».

Американские СМИ сообщили, что в планах России может быть распространение фейкового видео нападения украинских войск, которое в Кремле в дальнейшем могли использовать как повод для вторжения в Украину. В администрации президента США уточняли, что точно не знают, собиралась ли Россия действовать именно так.

Оккупанты распространяют нелепый фейк, якобы ВСУ обстреляли Донбасс из оружия, которое накануне поставили Соединенные Штаты Америки.