В Украине готовится проект налоговой реформы, согласно которому более 20 видов профессиональной деятельности обяжут платить налоги.

Об этом говорится в статье ЭП.

Речь идет о доходах от отдельных видов профессиональной деятельности. К примеру, если человек в свободное время работает таксистом, репетитором или маляром.

Чтобы платить налоги с подработки, человеку нужно будет зарегистрироваться в налоговой и использовать кассовый аппарат. Ставка налога на подобные доходы составит 5,5%.

Сумма дохода от подработки за год не должна превышать 153 минимальных зарплат, в 2022 году это 994,5 тыс грн в год или 82 875 грн в месяц. За более высокие доходы налог составит 18%.

Все операции по подработке должны проходить через кассовый аппарат. Благодаря ему налоговая будет считать сумму его дохода и сумму налога, которую нужно будет уплатить в бюджет.

Соответствующие отчеты ГНС будет посылать через «Дію». Уплачивать этот налог нужно будет ежемесячно по итогам предыдущего месяца.

С 1 января 2022 руководитель контролирующего органа или его заместитель может принять решение о взыскании средств в счет погашения налогового долга без обращения в суд. Это предусмотрено изменениями в Налоговом кодексе (законопроект 5600).

В Украине хотят ввести налог на газированные напитки — «налог на сахар». По мнению депутатов, производители сладких напитков после этого перейдут на более здоровые заменители.