Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины предупредила об угрозе схода лавин в Карпатах. Спасатели предупредили, что им еще предстоит откопаться, прежде чем они смогут прийти на помощь и опубликовали видео с поста на горе Пип Иван Черногорский. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС. "7-8 февраля в связи со снегопадами и метелью, на высокогорье Закарпатской области, в горах Ивано-Франковской и Львовской областей сохраняется, а 8 февраля в горах Черновицкой области, ожидается значительная снеговинная опасность", — предупредили в ГСЧС, добавив, что в горных районах возможны оползни снега на дороги. Туристам, которые планируют отправиться в Карпаты в эти спасатели рекомендуют учитывать, что им еще предстоит откопаться, прежде чем они смогут прийти на помощь. В ГСЧС опубликовали видео, как начинается утро поста на горе Пип Иван Черногорский. Отметим, что завтра, 8 февраля, в Украине ожидается штормовой ветер и осадки. Напомним, 5 февраля в Австрии снежная лавина унесла жизни 8 человек, еще несколько получили травмы.