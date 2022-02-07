Власти Германии могут оштрафовать мессенджера Павла Дурова Telegram на 55 млн евро. Страна пригрозила платформе конфискацией активов из-за игнорирования требования об удалении противоправного контента. Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Suddeutschen Zeitung.

На этой неделе состоялись первые переговоры между Telegram и Министерством внутренних дел. Стороны договорились продолжить сотрудничество.

В то же время, если мессенджер продолжит игнорировать требования властей — ему грозит штраф в размере до 55 млн евро.

В целом правительство Германии обратило внимание на Telegram после того, как оно стало "убежищем" для сторонников теорий заговоров и экстремистов. Якобы мессенджер стал платформой для "дезинформации, разжигания ненависти и призывов к убийству". Последнее было нацелено против премьер-министра Саксонии Михаэля Кречмера и премьер-министра Баварии Маркуса Зедера.

"Пандемия COVID-19, в частности, способствовала тому, что люди радикализовали себя в Telegram, угрожая другим и даже публикуя призывы к убийствам", – заявил президент Федеральной уголовной полиции Хольгер Мюнх. Напомним, РБК-Украина рассказывало о том, что Twitter обратилась в суд по требованию Германии о передаче конфиденциальных данных пользователей полиции.