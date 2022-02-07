Украина получила первую партию лекарств против COVID-19 «Молнупиравир».

Как известно, это противовирусный препарат прямого действия, который предотвращает размножение вируса и снижает риск тяжелого течения болезни.

В Минздраве подчеркивают, таблетки разрешены к экстренному применению в США, Японии, Великобритании и других странах.

«Молнупиравир» — это противовирусный препарат прямого действия, который блокирует фермент, нужный вирусу для воспроизведения генетического кода. Этим самым он предотвращает размножение вируса и снижает риск тяжелого течения болезни.

С начала года количество госпитализированных с COVID-19 детей выросло втрое. В настоящее время в больницах находятся почти 2,5 тысячи детей с коронавирусом или подозрение на него.

В «Дії» появился новый COVID-сертификат, сгенерировать его могут те, кто получил бустерную прививку.

С 31 января украинцев, которые отказываются от вакцинации против COVID-19, обязаны не допускать на работу. Нужно иметь хотя бы одну дозу прививки от коронавируса.

Кабинет министров инициировал расширение программы «єПідтримка«. Кроме пенсионеров покупать лекарства за «ковидную тысячу» смогут лица с инвалидностью I и II группы.