В одном из киевских трамваев произошла драка между пассажирами.
Вероятно, причиной драки стал громкий разговор по телефону одного из участников потасовки. В сети также предполагают, что возможно, мужчина, который получил оплеуху, сопровождал разговор нецензурными выражениями.
Видео опубликовали в Telegram-канале «Киев INFO | Новости».
В Киеве на Оболонской набережной произошла потасовка прямо под молитву священника, которую зачитывали в честь праздника — Крещение.
В Харькове возник конфликт между водителем маршрутки и пассажиром. Они вышли на улицу и стали там драться.