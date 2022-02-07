В одном из киевских трамваев произошла драка между пассажирами.

Вероятно, причиной драки стал громкий разговор по телефону одного из участников потасовки. В сети также предполагают, что возможно, мужчина, который получил оплеуху, сопровождал разговор нецензурными выражениями.

Видео опубликовали в Telegram-канале «Киев INFO | Новости».

