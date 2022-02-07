В городе Эль-Мардж (Ливия) полиция задержала крупную партию гашиша. 323 бруска наркотика были упакованы в пленку с изображением президента России Владимира Путина.

По данным The Libya Observer, партию нашел местный житель на берегу Средиземного моря.

Интересно, что накануне на берегу местные жители нашли упаковки с гашишем с изображениями Пабло Эскобара. В полиции предполагают, что это произошло из-за затопления партии контрабандного наркотика.

#المرج.. أحد المواطنين يعثر على كمية من الحشيش تحمل صورة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ويقوم بتسليمها لفرع الإدارة العامة للبحث الجنائي المرج، ومنها لجهاز مكافحة المخدرات فرع المرج. pic.twitter.com/XuJCNFGoVU — ليبيا لايف (@libyalive218) February 6, 2022

Немецкое издание Bild сообщает, что план российского вторжения в Украину включает блокаду крупных городов и активизацию размещенных в них агентурных центров. В дальнейшем оккупанты намерены создать марионеточное правительство, а украинских активистов отправить в лагеря.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рекомендовал президенту РФ Владимиру Путину не тратить миллионы на войну, а сконцентрироваться на повышении благосостояния своей страны.