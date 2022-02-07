Министерство здравоохранения Украины сократило сроки лечения пациентов с COVID-19. Соответствующие изменения внесены в приказ №722, которым регулируется организация медицинской помощи при заражении коронавирусом. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Минздрава. Сообщается, что сокращены сроки амбулаторно-поликлинического и стационарного лечения. Ранее пациент с COVID должен находиться на лечении 10 дней от даты появления симптомов или от даты забора материала для тестирования. Повторное тестирование могло производиться не ранее 10 дней с момента появления симптомов или первого положительного теста. Теперь же повторное тестирование можно проводить через 5 дней со дня появления симптомов или положительного результата ПЦР-тестирования. Важно, что речь идет только о тестировании методом ПЦР. Когда выходить из самоизоляции Если пациент получил отрицательный ПЦР-тест и не имеет симптомов, то самоизоляцию можно завершать. Также самоизоляцию можно завершать при отсутствии симптомов через 5 дней с даты их появления или от даты получения положительного результата тестирования. Требования к повторному тестированию Подтвержденным считается случай COVID-19 без симптомов, но подтвержденный экспресс тестом на антиген. Основное условие – контакт с подтвержденным случаем COVID-19. Ранее подтверждение экспресс-тестами было достаточно для лиц, имеющих симптомы COVID-19. Для бессимптомных больных требовалось подтверждение ПЦР-методом. Что с отслеживанием контактов В "красных" зонах адаптивного карантина будут отслеживаться только контакты высокого риска инфицирования и тяжелых последствий заболевания. Контакты высокого риска — члены семьи инфицированного, уязвимые контактные лица по состоянию здоровья, а также лица, находящиеся в закрытых помещениях с высокой степенью риска, таких как больницы и учреждения долгосрочного ухода. Получившие курс прививки и ревакцинацию можно считать контактами низкого риска. Напомним, ранее главный санитарный врач Игорь Кузин заявил, период самоизоляции из-за этого могут сократиться до 10 дней. Он также заявил, что масочный режим в Украине будет отменен не в этом году.