Влияние на состав Комиссии по тарифам на транспорте (НКРТ) со стороны президента, как предлагает Кабмин, может превратить ее в ангажированный административный орган. Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление директора Центра транспортных стратегий Сергея Вовка. "Национальная комиссия регулирования, по сути — это орган, являющийся регулятором и неким посредником между рынком и монополистами. Поэтому если назначение будет административным, то есть оно будет направляться сверху органами власти, то сама система искажается", — пояснил Вовк. По его словам, поскольку эта комиссия будет заниматься формированием тарифов естественных транспортных монополий, то рынок и бизнес обязательно должны иметь возможности для того, чтобы влиять на персональный состав комиссии. "Только в таком случае основные группы всех стейкхолдеров будут представлены в равных позициях. И в этом случае мы действительно выходим на то, что комиссия будет незаангажированной и будет принимать взвешенные решения", — резюмировал эксперт. Напомним, в Верховной раде зарегистрирован правительственный проект закона "О внесении изменения в Закон Украины "О транспорте" (№6514), который предусматривает создание Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере транспорта (НКРТ). В соответствии с законопроектом НКРТ подчинена президенту Украины. Ранее экс-глава Государственной регуляторной службы Ксения Ляпина заявила, что законопроект, которым предусматривается создание НКРТ, противоречит Конституции, поскольку президенту предоставляются несвойственные ему полномочия.