Европейскую перспективу Украины и консолидацию усилий для поддержки нашего государства обсудили во время встречи в Киеве премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, министр иностранных дел Республики Австрия Александер Шалленберг, министр иностранных дел Словакии Иван Корчок и министр иностранных дел Чешской Республики Ян Липавский.

Об этом сообщает Правительственный портал.

Денис Шмыгаль подчеркнул, что визит глав МИД трех европейских стран является важным сигналом солидарности с Украиной. Он поблагодарил за предоставление экономической, гуманитарной и военной поддержки, а также лично министров за посещение линии столкновения накануне.

«Благодарю за твердую позицию ваших стран. Сегодня у нас высокий уровень поддержки со стороны Европейского Союза и его стран-членов. Практическая помощь Вооруженным Силам Украины критически важна для нас, поскольку сегодня Украина стала щитом Европы перед лицом угрозы с Востока», — отметил глава украинского правительства.

Он также добавил, что подписание на уровне глав государств и правительств совместных деклараций о европейской перспективе Украины станет четким сигналом, что проевропейские реформы в нашем государстве заслуживают поддержки всех стран-членов ЕС.

Министры иностранных дел на встрече заверили, что Австрия, Словакия и Чехия полностью поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины.

Накануне CNN сообщило, что встречу Владимира Зеленского и Анналены Бербок отменили из-за отказа Германии предоставлять Украине военную помощь, а также работы скандального «Северного потока-2».

Затем в МИД Украины опровергли слухи, что встречу Владимира Зеленского и Анналены Бербок отменили, чтобы послать определенный политический сигнал.