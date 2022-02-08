Выполнение Минских соглашений фактически является государственной изменой. Чтобы справиться с возникшими в последнее время вызовами, Украине нужно стать сильной: прекратить искусственный социально-экономический геноцид внутри страны, а также потребовать выполнения Будапештского меморандума, который защитит территориальную целостность. Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook лидера "Батькивщины" Юлии Тимошенко. "Очевидно, что Киев снова пытаются принудить к выполнению неприемлемых Минских договоренностей. Скажу на понятном языке — даже не думайте!" – предостерегла Юлия Тимошенко. Она в очередной раз подчеркнула, что реализация Минских договоренностей станет государственной изменой и покушением на само существование страны. "Украинцы этого никогда не допустят и не простят. И политическое убежище в России зажжет не только тем, кто организовал подписание позорных соглашений с террористами, но и тем, кто рискнет их воплотить", – считает лидер "Батькивщины". По ее мнению, восстановление территориальной целостности и мира можно достичь по принуждению всех подписавшихся к выполнению Будапештского меморандума и немедленному прекращению искусственного социально-экономического геноцида, который длится последние восемь лет. "Чтобы выжить, Украина просто обязана стать сильной во всех измерениях. И так будет! Разумеется, уже не с этой властью. Слава Украине!" – резюмировала Юлия Тимошенко. Напомним, Юлия Тимошенко во время выступления в парламенте призвала власти выйти из ловушки Минских договоренностей и использовать Будапештский меморандум для организации действенных переговоров.