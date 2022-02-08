Между Канье Уэстом Ким Кардашьян продолжаются скандалы, но в личной жизни звезды реалити, похоже, все в порядке. Так, известный комик Пит Дэвидсон, считающийся ловеласом, неспособным на серьезные отношения (за последнее время у него были романы с Кайей Гербер, Кейт Бекинсейл и Арианой Гранде), решился на откровенность. Актер стал героем телешоу издания People И ответил на вопрос: как изменилась его жизнь после такого пристального внимания прессы. На что Пит сказал: "Большую часть времени я провожу на съемочной площадке. Или со своими друзьями и девушкой". Это первый раз, когда Пит открыто заговорил о своем романе с Ким. Напомним, ранее Канье Уэст в одном из новых треков пригрозил Питу: "Господь спас меня от той аварии только для того, чтобы я мог избить Пита Дэвидсона". Ответить рэппер комик решил в привычной для себя творческой манере. В рекламном ролике, который будет транслироваться на Суперкубке, Дэвидсон заявил, что его "достаточно легко избить".

Канье Уэст и Ким Кардашян (фото: Getty Images) Не осталась в стороне от скандала и новая любимая Канье Уэста – Джулия Фокс, которая высказалась о том, что думает по поводу скандального развода знаменитостей. "Джулия находится в таком же затруднительном положении, потому что она понимает, что их развод очень грязный. Ей жаль, что во все это вовлечены их дети. Она просто хочет, чтобы все это скорее закончилось", – сообщает инсайдер Page Six.

Канье Уэст и Джулия Фокс на показе Kenzo (фото: Getty Images) Источник, приближенный к Джулии, подчеркнул, что на Фокс сейчас свалилось "слишком много". Среди них – волна хейта после того, как она опубликовала фотографии с Йе. Тем не менее, между парой по-прежнему все хорошо, уверяет все тот же инсайдер. Ранее мы писали, что Канье Уэст приехал поздравить Джулию Фокс с днем рождения и преподнес дорогой сюрприз. Также смотрите коллекцию Skims ко Дню святого Валентина, которую представила Ким Кардашьян.