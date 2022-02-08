Высший антикоррупционный суд не смог вынести решение по делу народного депутата Сергея Кузьминых. Меру пресечения не избрали, так как нардеп не явился на заседание.

Адвокат Кузьминых пояснил, что депутат не явился в суд, поскольку находится в Житомирском апелляционном суда (в Житомире он забыл паспорт):

«Заседание должно было состояться вчера, однако депутат якобы забыл паспорт в Житомире. Использовать приложение Дія он не может, поскольку телефон у него изъяли», – пишет Центр противодействия коррупции.

Сам Кузьминых в Facebook пишет, что находится в Житомирской апелляционном суде и пытается выйти на связь с ВАКС по видеосвязи:

«Во избежание манипуляций и различных домыслов официально сообщаю, что я сейчас нахожусь в Житомирском Апелляционном суде и пытаюсь выйти в формате видеоконференции».



Прокурор просит арестовать Кузьминых с альтернативой залога в 49,6 тысяч гривен. Это максимальный размер по его статье, поскольку преступление считается нетяжким.