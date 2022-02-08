Оккупантам не удается обеспечить комплектование своих подразделений достаточным количеством новобранцев за счет населения временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях. В связи с этим противник активизировал набор наемников через сеть вербовочных центров.

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

«Противник активизировал набор наемников через сеть вербовочных центров на территории РФ с направлением их для прохождения службы по контракту через неконтролируемые Украиной участки границы», — говорится в сообщении.

В то же время наблюдается обострение социальной обстановки в населенных пунктах временного пребывания российских наемников, что связано с нередкими столкновениями «добровольцев» с местным населением, в частности с использованием оружия.

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