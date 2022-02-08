Российские спортсмены, которые выступают на Олимпийских играх в Пекине под флагом РОК, опозорились с незнанием английского языка, а также матами в эфире.

Фигуристка Анастасия Мишина не смогла понять, чего от нее хочет журналист.

«Я нихера не поняла», — обратилась к членам своей команды спортсменка.



В этом же интервью капитан команды Никита Кацалапов не смог с первого раза перевести выражение «член команды».А бронзовый призер Олимпиады Вик Уайлд (российский сноубордист американского происхождения) эмоционально узнал, что выиграл у соперника всего одну сотую секунды:«Б****, п*****, я не знал!».Отметим, эта Олимпиада, пожалуй, запомнится скандалами. К примеру, сборная России выиграла золото в командном турнире фигуристов в Пекине, несмотря на падения. Победительницей произвольной программы в фигурном катании стала Камила Валиева, именно она принесла команде РОК победу в командном соревновании. При этом она во время выступления упала. Интересно, что ситуация получилась зеркальной той, что произошла на Олимпиаде-2020 в соревнования по художественной гимнастике. Израильтянка Линой Ашрам уронила предмет во время выступления, но получила оценку выше, чем у представительниц РОК (Дина Аверина).Также спортсмены РОК случайно очутились на пьедестале прыгунов. Дело в том, что комитет обнулил результаты представителей команд – Австрии, Германии, Норвегии и Японии. Спортсменки получили штрафы за экипировку, якобы костюмы спортсменок не соответствовали регламенту — это первый случай в истории Олимпиад по массовой дисквалификации команд. Таким образом, награды для спортсменов РОК стали просто подарком. На Зимних Олимпийских играх-2022 в Пекине представитель росСМИ беспардонно влез в беседу между украинским журналистом и фигуристами Софией Голиченко и Артемом Даренским со своим вопросом, а ответ позже был издан якобы «интервью».