В Украине отстранили от работы более 7,5 тысяч работников органов местного самоуправления, коммунальных предприятий и медиков невакцинированных от коронавируса. Они обязаны были сделать как минимум одну прививку до 31 января. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главного санитарного врача Игоря Кузина. Он напомнил, что с 31 января вступил в силу приказ Министерства здравоохранения об обязательной вакцинации от коронавируса медиков, коммунальщиков и местных чиновников. Кузин добавил, что после этой даты от работы должны устранять без сохранения заработной платы тех, кто не сделал хотя бы одну прививку. По данным на 7 февраля отстранен 7531 непривитый сотрудник органов местного самоуправления, коммунальных предприятий и учреждений здравоохранения. Среди них: 4 578-сотрудников коммунальных предприятий; 2 136 работников сферы здравоохранения, в том числе 216 врачей, 764 медсестер, 1 155 человек из числа хозяйственного и административного персонала; 817-представителей органов местного самоуправления. "Всего в Украине в учреждениях здравоохранения (коммунальных и государственных) сейчас работают более 755 тысяч сотрудников. Отстранено – 2136 работников, то есть примерно 0,2%", – уточнил Кузин. Напомним, 31 января вступил в силу приказ Минздрава об обязательной вакцинации от коронавируса, что обязывает медиков, коммунальщиков и чиновников местного самоуправления привить. Отметим, по данным на 3 февраля, в Украине только 3% работников сферы образования не сделали обязательных прививок против коронавируса.