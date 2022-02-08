В Винницкой области ученица 6 класса Ангелина Соболь спасла брата, который провалился под лед. Ребенок, который учится в 4 классе, приехал в гости к родственникам. Прогулка с местными детьми чуть не закончилась для него трагически.

Об этом сообщает «Сегодня».

Все случилось в селе Тростянец Вороновицкой территориальной общины. В селе выкопана очень глубокая копанка. Дети пошли кататься на горке, но 4-классник отлучился от группы, пошел на копанку, глубиной до 3 трех метров. Его друзья уже разошлись. Осталась только двоюродная сестра, ученица 6 класса Ангелина Соболь.

Именно она заметила, что мальчик пошел к пруду. В какой-то момент она заметила, что тот стоит на льду и бьет палкой. Лед треснул, мальчик провалился под воду. Девочка бросилась к нему, подала палку, поскольку вытащить сил не хватило, второй рукой набрала по телефону маму.

Мальчик провел в ледяной воде около 5 минут, а затем у него кончились силы и начал отпускать палку. В этот момент к пруду пришли взрослые и спасли ребенка.

За смелость Ангелину Соболь будут номинировать на героя-спасателя года.

https://www.youtube.com/watch?v=oBU555GFY6M&t=8s

https://www.youtube.com/watch?v=5XZS63koaU0&t=2s

https://www.youtube.com/watch?v=w3g3j13nPKE&t=1s