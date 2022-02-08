В селе Капуловка Никопольского района Днепропетровской области на реке Чортомлык утонул мужчина. Он нырнул в прорубь и пошел под лед. Видео несчастного случая опубликовали в Telegram-канале "Труха Харьков" Да, инцидент произошел 5 февраля. На ролике видно, как 38-летний мужчина разделся и прыгнул в прорубь, которую выпилил за несколько минут до этого его товарищ. В частности, свои действия попросил жену снять на камеру. После прыжка мужчина не смог выплыть и ушел под лед. Жена и товарищ не смогли увидеть и достать. На место происшествия сразу вызвали спасателей, начавших поиски. Тело мужчины на следующий день получили водолазы на глубине 4 метра в 20 м от берега. Видео инцидента можно просмотреть по ссылке. Осторожно, 18+

Под Днепром мужчина прыгнул в прорубь и не вынырнул (facebook.com/MNSDNE) Как правильно нырять в ледяную воду: Готовьте организм к купанию раньше времени. В частности, начиная с утренних закалений водой, медленно снижая ее температуру; Перед погружением произведите разминку; Ныряйте постепенно; Окунайтесь в воду по шею, не ныряйте с головой, потому что это может спровоцировать резкое охлаждение организма; Находитесь в воде 3-5 секунд; Когда вышли из воды, как можно скорее снимите мокрую одежду; Не употребляйте алкоголь и не курите перед погружением. Ранее мы сообщали, что под Винницей школьница чудом спасла брата от гибели. Отмечается, что мальчик на пруду ушел под лед. Также мы писали, что под Херсоном дети провалились под лед и почти погибли. Детей чудом спас охранник.