Сегодня состоялся саммит по случаю 2-летия "Действия". Во время выставки были представлены новые полезные функции, которые доступны всем пользователям приложения. О новых услугах, представленных во время саммита "Действия" 2022 — в материале РБК-Украина. Опрос, или же проект электронной демократии

Благодаря новой функции каждый пользователь "Действия" может влиять на решение правительства. В приложении появилась возможность участвовать в опросах, которые помогут властям услышать мнение граждан.

Новая услуга находится в списке категорий. В нем отмечаются активные и завершенные опросы.

РБК-Украина объясняла, как пользоваться новой функцией. Шеринг техпаспорта

Как отметил министр цифровой трансформации Михаил Федоров, новая услуга позволяет делиться техническим паспортом через QR-код в несколько кликов.

Таким образом, другое лицо получит право на пользование вашим транспортом и будет нести ответственность в случае нарушения ПДД. Автоматическое разрешение на строительство Раньше, чтобы получить разрешение на строительство через приложение "Действие", необходимо было ждать 10 рабочих дней. Теперь разрешение предоставляется автоматически, а заказчик получает результат сразу. Регистрация места жительства

"Действие" упростило процесс регистрации.

"Запустили смену места регистрации по всей Украине. Теперь каждая без каких-либо бумажек и очередей просто может указать адрес, по которому планирует проживать, на портале или в приложении "Действие" и получить подтверждение от собственника жилья", — заявил Федоров. Продолжение и прекращение денежной помощи ВПЛ

Чтобы избежать очередей и бумаг, достаточно продолжить или прекратить денежную помощь внутренне перемещенным лицам в приложении "Действие". Справка о несудимости

Чтобы получить соответствующий документ, необходимо было обращаться в сервисные центры МВД. Также был и онлайн-вариант, впрочем, он усложнялся заполнением многих полей.

Теперь в "Действии" достаточно выбрать тип справки, указать данные о себе и отправить запрос. Полученная справка будет доступна для просмотра в приложении. Запуск "Действие.City" и первый резидент

В Украине начал действовать правовой режим "Дія.City". Он отразится на развитии сферы IT в нашей стране.

Как отметил президент Украины Владимир Зеленский, благодаря правовому режиму доля IT в ВВП Украины вырастет с 4% до 10%, а доходы отрасли – до 16,5 млрд долларов.

Самый дорогой стартап в Британии – компания Revolut уже стала первым резидентом "Дія.City".