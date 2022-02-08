На портале и в приложении государственных услуг «Дія» появятся новые функции. Некоторые из них заработают с 8 февраля, достаточно будет просто обновить приложение.

Об этом стало известно во время Diia Summit.

«Два года мы анализировали жизненные ситуации, в которых граждане Украины взаимодействуют с государством. Самые популярные услуги переводили в онлайн», – заявил на открытии саммита президент Владимир Зеленский, цитирует его «Обозреватель».

Он также отметил, что по состоянию на февраль 2022 года, в «Дії» зарегистрировано почти 14 млн пользователей.Что новогоБесплатные смартфоны пенсионерам

Переход к «государству в смартфоне» осложняется тем, что пожилые украинцы зачастую не только не умеют пользоваться интернетом, но и не имеют смартфона. В апреле 2022 года будет запущена новая государственная программа.

«В скором времени все вакцинированные граждане Украины старше 60 лет получат от государства бесплатный, качественный, современный, быстрый смартфон и льготный тариф», – анонсировал Зеленский.

Смена «прописки» (регистрация места жительства)

С 8 февраля функция станет доступной для всех украинцев. Для регистрации нужно лишь указать адрес, по которому вы планируете жить, а также получить подтверждение от собственника жилья.Шеринг техпаспорта

С помощью QR-кода украинцы смогут передавать техпаспорт на свое авто другому человеку. Это даст ему возможность использовать транспортное средство.

После шеринга штрафы будет получать тот, кто управляет транспортным средством. То есть тот, у кого «находится» цифровой техпаспорт.Справка о несудимости

Функция будет работать уже с 8 февраля. Сгенерировать справку о несудимости можно в несколько кликов. Справка нужна для устройства на работу и для военкоматов. Выплаты внутренне перемещенным лицам

В Дії уже с 8 февраля можно продлить или отменить получение денежной помощи внутренне перемещенным лицам (ВПЛ) без изменения данных. ВПЛ смогут получить услугу на веб-портале – не нужно собирать бумаги и ходить по кабинетам.Уведомления о судебных делах

Дія начинает оповещать украинцев о рассмотрении их дел в судах. В частности, в уведомлении сообщается время заседания, указано имя судьи, который занимается делом, все обновления в деле и т.д.Услуга «Опрос»

По словам Зеленского, это «первый масштабный инструмент электронной демократии». Таким образом украинцы смогут влиять на государственные решения. А государство получит возможность узнать мнение людей по любым вопросам в режиме реального времени.Автоматическая регистрация строительства

Раньше такую услугу можно было получить на портале Дія, но ждать рассмотрения нужно было 10 рабочих дней. Теперь регистрация будет происходить полностью автоматически, а результат будет предоставляться заказчику сразу.Что еще в планах?Электронная платформа для иностранных студентов

Граждане других стран, которые хотят учиться в Украине, смогут подавать заявления и оформлять документы дистанционно в электронной форме. Цифровой «вид на жительство»

Свидетельство о разрешении на постоянное проживание на территории Украины тоже станет электронным, заверил Федоров. Онлайн-заявление на регистрацию бракаПомощь одиноким родителямПенсионное удостоверение

Мошенники похитили смартфон украинца и оформили кредиты на общую сумму около 40 тысяч гривен. Сначала мужчина обвинил во всем приложение «Дія», поскольку оно было загружено на телефон и осуществлялись заходы, но в ходе расследования стало известно, что вероятнее всего мошенники действовали по схеме: «Приват24 + сим-карта».

Мошенники украли у жительницы Львова цифровую личность и набрали на ее имя много займов. Женщина узнала о кредитах в пару тысяч гривен благодаря уведомлениям в приложении «Дія«.