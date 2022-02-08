Встреча министра иностранных дел Германии Анналены Бербок с президентом Украины Владимиром Зеленским отменена.

CNN пишет, что причиной отмены стал отказ Германии предоставлять Украине военную помощь, а также работа скандального «Северного потока-2». При этом официальная причина отмены встречи — ошибка в расписании.

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что ничего не знает об отказе Зеленского встречаться с Бербок.

CNN со ссылкой на источник близкий к правительству Украины утверждает, что встреча не состоялась из-за того, что министр иностранных дел Германии не дала ответ, откажется ли Германия от трубопровода «Северный поток 2», если Россия вторгнется в Украину. Одновременно с этим Германия по-прежнему отказывается оказывать Киеву какую-либо военную помощь.

«Многие в Восточной Европе и Киеве все чаще рассматривают Германию, скорее, как союзника России, чем как союзника Запада. И они так себя ведут — посмотрите на бывшего канцлера Шредера», — заявил собеседник телеканала.

Министр обороны Германии Кристине Ламбрехт в очередной раз повторила отказ поставлять оружие Украине на фоне возможного вторжения России. Берлин выступает за мирный путь разрешения конфликта.

Процесс сертификации газопровода «Северный поток-2» будет возобновлен. Однако это произойдет при условии, что немецкий регулятор получит все необходимые документы.