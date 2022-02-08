Совместный Энергетический совет США-ЕС поддержал процесс синхронизации электрических сетей Украины с сетью континентальной Европы. Украина подключится к энергосистеме ENTSO-E. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию министра энергетики Германа Галущенко в Facebook. "У нас есть общая поддержка нашей будущей синхронизации с ENTSO-E со стороны США и ЕС", — написал он. По его словам, во время совместного Энергетического совета США-ЕС 7 февраля обсуждалась неотложность разрешения ситуации с газоснабжением в Европу и обеспечения поставок газа в Украину. "ЕС и США в очередной раз отметили невозможность использования энергоресурсов как оружия или рычага политического шантажа", — добавил он. По его словам, Энергетический совет подтвердил, что Украина продолжает оставаться ключевым партнером ЕС и Соединенных Штатов и выразила поддержку сильной и устойчивой Украины. "Украина была и остается стратегическим транзитером газа для ЕС. В то же время, для укрепления энергетической безопасности Украины, Совет поддерживает исследование новых маршрутов транзита газа из ЕС в Украину, в частности, и реверсные потоки. США и ЕС также будут сотрудничать для диверсификации маршрутов поставки сжиженного газа, на случай перебоев с снабжением трубопроводами", — сообщил Галущенко. Напомним, министр энергетики Герман Галущенко заявил, что синхронизация с европейской энергосистемой ENTSO-E планируется в 2023 году. По его словам, нынешней зимой энергосистема Украины должна пройти первый тестовый период работы в изолированном режиме. Галущенко сообщил, что до конца 2022 года энергосистема войдет в параллельную работу с европейской энергосистемой, "а в 2023 году на полноценную работу синхронно с европейской".