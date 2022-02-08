Украинцы, которые живут на линии разграничения, могут получить специальную субсидию на электрообогрев. Она составляет 1500-1700 гривен.

Об этом заявила министр социальной политики Украины Марина Лазебная, сообщает телеканал «ДОМ».

По ее словам, этим механизмом активно пользуется Донецкая область, Луганская — меньше.

«Там у людей нет газового отопления, электроотопления, потому что там все было разрушено. Мы сделали исключение. Для тех всех населенных пунктов, которые находятся на линии разграничения, мы дали право на субсидию по тарифам, как для электроотопления. У кого нет электроотопления, они обогреваются электрообогревателями», — сообщила Лазебная.

У украинцев могут забрать субсидии и пособия, которые они получают от государства. В Минсоцполитики подготовили порядок проверки всех госвыплат на предмет их обоснованности.

Органы, которые назначают субсидии гражданам, могут потребовать возвращения денег. Если человек не сделает этого добровольно, то обращаются в суд с иском о принудительном взыскании.